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KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) işçileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

21.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:34
KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) işçileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanları için 3 gün saat 21.00'da vatandaşları alkış tutmaya davet etmesinin son gününde KARDEMİR'de çalışan işçilerden de destek geldi. Dördüncü yüksek fırında 1450 ila 1500 derece arasında akan sıvı ham çeliğin karşısında toplanan işçiler sağlık çalışanlarına 1 dakika boyunca alkış tutarak teşekkür etti.

Ayrıca işçiler vatandaşlara hitaben, "Emeğiniz için bir dakika bile az, sevdiklerin için evde kal" yazılı dövizlerle poz verdi.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan KARDEMİR Yüksek Fırınlar Müdürü Fikret Furtun, "Bu akşam burada Sağlık Bakanımızında talimatları ve yönlendirmesi doğrultusunda sağlık çalışanlarımızı desteklemek için bu zor koşullarda çalışan arkadaşlarımızla beraber bizden daha zor şartlarda çalışan sağlıkçı arkadaşlarımızı desteklemek için buradayız. 1 dakika alkışladık. Tüm KARDEMİR çalışanları olarak desteklerimizde onlarla birlikteyiz" dedi.

Furtun, Koronavirüs salgınından kısa sürede alınan kararlarla kurtulacağını söyleyerek, fabrika olarak koronavirüse karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. - KARABÜK
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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