Kardemir Karabükspor: 1 - Ty Elazığspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor
, deplasmanda Kardemir Karabükspor
'u 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Batuhan'ın ceza sahasına ortasına Ahmet'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 14. dakika şık çalımlarla rakiplerini geçerek önünü boşaltan Mustafa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlık ağlara gitti. 0-1 43. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Karabükspor savunması topu uzaklaştıramayınca Traore'nin 3 kişinin arasından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2 48. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Akakpo, topu müsait durumdaki Diarra'ya gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda da konuk ekip farkı 3'e çıkarmayı başardı. 0-3 50. dakikada sağ kanattan Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında seken topa gelişine vuran Eser, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-3
---KÜNYE---
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu
xx, Erkan Akbulut
xx Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar x, Arda Belen
xx, Oğuz Eken x, Ahmet Karadayı
xx, Fatih
Tultak x, Abdullah Sezgin x (Berk dk. 71 x), Can Sıkılmaz xx, Hüseyin Topbaş x, Emre Eser xx, Batuhan Kurt x, Arif Bostancı x (Cihan dk. 79 x) Yedekler: Ferhat, Berkay
, Toykan, Fatih Kızılay
, Melih Teknik Direktör: Taner Öcal Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Kadir Bekmezci
xx, Samba xx (Muhammed dk. 86 ?), Mustafa xx, Yiğitcan x, Akakpo xx, Diarra xx (Cengizhan dk. 77 x), Tufan Kelleci xx, Traore xx, Emir x (Gökhan dk. 46 xx), Rüştü xx Yedekler: Ahmet Doğan
, Abdulkadir, Eren, Ahmet Burak
Teknik Direktör: Erhan Altın
Goller: Emre (dk. 50) (Karabükspor), Mustafa (dk. 14), Traore (dk. 43) Diarra (dk. 48) (TY Elazığspor) Kırmızı kartlar: Arda (dk. 90) (Karabükspor), Yiğitcan (dk. 40), Rüştü (dk. 72) (TY Elazığspor) Sarı kartlar: Kadir, Emir, Traore, Muhammed (Elazığspor)
(İHA)
Spor
Kaynak: İHA