Kardemir Karabükspor – Balıkesirspor Baltok: 1-2

23 Kasım 2018 Cuma 21:14



23 Kasım 2018 Cuma 21:14

STAT: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHAKEMLER: Erkan Engin(xx), Erkan Akbulut(xx), Ali Can Alp(xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar(x) - Arda(x), Can(?), Fatih Tultak(x), Abdullah(x)(Dk.78 Ali Kemal ), Arif(x), Cihan(x), Ahmet(x) (Dk.67 Melih x), Hüseyin(x), Berk(x) (Dk.57 Batuhan x), Yusuf(x)BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic(xx) - Okan(xxx), Oğuz(x), Glumac(xx), Bülent(xx), Sedat(xxx), Cumali(xx), Furkan Çil(x)(Dk.46 Kethevoama x), Nizamettin(xxx) (Dk.83 Muhammed), Otoo(xx)(Dk.53 Mehmet xx), Abdülkadir(xx)GOL: Dk. 40 Oğuz (K.K) ( Kardemir Karabükspor ) - Dk.38 Okan, Dk. 64 Nizamettin ( Balıkesirspor Baltok)KIRMIZI KART: Dk. 2 Can (Kardemir Karabükspor)SARI KARTLAR: Cihan, Arif, Hüseyin(Kardemir Karabükspor)Spor Toto 1'inci Ligi 13'üncü haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Okan ve 64'üncü dakikada Nizamettin kaydederken, ev sahibi ekibin karşılaşmadaki tek golünü 40'ıncı dakikada Balıkesir Baltoklu Oğuz kendi kalesine attı.2'nci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Sedat, Can'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Engin, Karabüksporlu Can'a kırmızı kart gösterip oyun dışına gönderdi.38'inci dakikada soldan kullanılan kornerde defans topu uzaklaştırmak istedi. Seken topu önünde bulan Okan, yerden düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.40'ıncı dakikada sağdan Arif'in ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Oğuz, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.64'üncü dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin'in vuruşu defansa çarparak ağlara gitti: 1-2Maçta başka gol olmayanca Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok'a 2-1 mağlup oldu.- K