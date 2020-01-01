Kardemir Karabükspor Başkanı Yüksel: "Burada organize bir suç vardır"

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, kulübü zan altına bırakmamak için geçmişte yaşananları konuşmadığını söyledi.

Yüksel, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kentin Kardemir Karabükspor için birleşmesi gerektiğini belirtti.

Kulübün ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ve takımın her geçen gün kötüye gittiğini aktaran Yüksel, "Kulübün toplamda 200 milyon lira borcu var. Ayın dördünde transfer dönemi açılıyor. Eğer bir fırsat varsa bu fırsatı bir an önce değerlendirmemiz lazım. Kim gelmek istiyorsa Mehmet Yüksel ve yönetimini istemiyorsa biz bırakmaya hazırız." dedi.

Yüksel, kulüple ilgili konuşulacak çok şeyin olduğuna değinerek, "Ben geriye dönük konuştuğumda kulübüme leke vereceğim. Karabük'ü ve Karabükspor'u seviyorum. Kulübümü zan altında bırakmamak için geçmişte olan olayları konuşmuyorum. Eğer savcı bey çağırır bir şeyleri sorarsa ona anlatmaya hazırız. Burada organize bir suç vardır." diye konuştu.

Tabak: "Kongre kararı almalıyız"

Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Tabak da Başkan Yüksel'e kongre kararı almaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kongre kararı almazsak borç böyle devam eder. Yarın bir gün bir intihar daha çıkar. Seçim kararı alırsak kentin müdavimleri bu işi kurtaracak. Aday çıkmazsa karşımıza biz yine devam ederiz. Kongre kararı almamız gerekiyor. Biz bu işi yürütemiyoruz. Futbolcular evlerinden, ailelerinden para alacaklar, kulübe kumanya getirecekler. Aşçılara, futbolculara para veremiyoruz."

Kaynak: AA