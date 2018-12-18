Kardemir Karabükspor'da 5 Yöneticinin İstifa Ettiği İddiası

Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, takımın 5 yöneticisinin istifa ettiği iddialarına ilişkin, "Her ne olursa olsun şu anda takımın başındayız ve istifa edecek arkadaşlarımızın yerine yenileri gelecektir." dedi.Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yöneticinin istifa ettiği yönünde haberlerin çıktığını söyledi.Henüz kendilerine ulaşan resmi bir yazının olmadığını, kendisine sözlü de bir durumun iletilmediğini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:"İstifa ettiği belirtilen 5 arkadaşımız benimle henüz bir görüşme yapmadı. İstifa ettikleri doğruysa elbette bize resmi olarak bildireceklerdir. İstifalarının mutlaka bir sebebi vardır. Her ne olursa olsun şu anda takımın başındayız ve istifa edecek arkadaşlarımızın yerine yenileri gelecektir. Bizim tek amacımız var Karabükpor. Bu takımı bu ligde tutmaya gayret ediyoruz. Bu yolda da ilerliyoruz. Bu takımı eski güzel günlerine kavuşturmak için son ana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz çünkü biz bu takıma sevdalıyız ve bu takımı seviyoruz. Asla arkasında başka bir durum aramasınlar."Bu arada Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı.