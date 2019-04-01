01 Nisan 2019, 20:01
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Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yaşar Kaptan Cebi Spor Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.


Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada maçla sona erdi.


İdmana, sakatlıkları bulunan Yusuf Akbulut, Fatih Tultak ve Ali Kemal Yılmaz katılmadı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Yaşar Kaptan, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Spor
Kaynak: AA



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