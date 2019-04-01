Kardemir Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.<br><br>Yaşar Kaptan Cebi Spor Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. </br><br><br>Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada maçla sona erdi. </br><br><br>İdmana, sakatlıkları bulunan Yusuf Akbulut, Fatih Tultak ve Ali Kemal Yılmaz katılmadı.<br><br>Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.