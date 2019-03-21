Kardemir Karabükspor'da Adanspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor
maçının hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan
Spor Tesislerinde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Kondisyon ağırlıklı iki saatlik idman, yarım sahada maçla son buldu.
İdmana, sakatlığı bulunan Yusuf Akbulut
ile U18 Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan Fatih
Tultak ve Arda Belen
katılamadı.
Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. Lig'e düşmelerinin kesinleştiğini, kalan maçlara ülke futboluna oyuncu kazandırmak amacıyla çıkacaklarını söyledi.
Lige milli maçlar nedeniyle ara verildiği vurgulayan Özer, kendilerinin çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.
Kardemir Karabükspor, Spor
Kaynak: AA