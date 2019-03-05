Kardemir Karabükspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor
, hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan
Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.
Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla başlayan idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.
Sakatlığı süren takım kaptanı Yusuf Akbulut
, idmana katılmadı.
Teknik direktör Taner Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında oynayacakları maça bütün taraftarları beklediklerini söyledi. Oyuncuların desteğe çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Öcal, puan alarak şanssızlıklarını kırmak istediklerini kaydetti.
Kardemir Karabükspor, Spor
Kaynak: AA