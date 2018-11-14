Kardemir Karabükspor'da, Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, 23 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Balıkesirspor
Baltok maçının hazırlıklarına başladı. Çamlık
Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmanın yapıldığı 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.
Sakatlığı süren Yusuf Akbulut
'un katılmadığı çalışmada, Emre Eser ve Berkay
Yılmaz takımdan ayrı koşu yaptı.
Levent Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.
Eksiklikleri tamamlama adına yakaladıkları her fırsatta çalıştıklarını anlatan Açıkgöz, taraftarları önünde oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçını kazanarak, şansızlıklarını sonlandırmak istediklerini dile getirdi.
Kardemir Karabükspor,Balıkesirspor
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:43