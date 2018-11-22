Kardemir Karabükspor'da Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, yarın sahasında oynayacağı Balıkesirspor
Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan
Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmanın yapıldığı 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.
Sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay
Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.
İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kampa girdi.
Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok maçı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
Hasan Doğan,Kardemir Karabükspor,Balıkesirspor
22 Kasım 2018 Perşembe 19:49