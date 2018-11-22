22 Kasım 2018, 19:49
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Kardemir Karabükspor'da Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.


Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmanın yapıldığı 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.


Sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kampa girdi.

Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok maçı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Hasan Doğan,Kardemir Karabükspor,Balıkesirspor
22 Kasım 2018 Perşembe 19:49



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