Kardemir Karabükspor'da Denizlispor Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 15 Aralık
Cumartesi günü Denizlispor
ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor
, hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan
Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Kondisyon ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.
Teknik direktör Taner Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde genç bir ekiple mücadele ettiklerini söyledi. Şampiyonluk kovalayan bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Öcal, puan ya da puanlar alabileceklerini, taraftarın takımı yalnız bırakmaması gerektiğini kaydetti.
Aralık,Kardemir Karabükspor,Denizlispor
11 Aralık 2018 Salı 20:06