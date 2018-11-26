Kardemir Karabükspor'da Gençlerbirliği Mesaisi Sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği
maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı mavili takım ligin 14. haftasında Ankara
'da Osmanlı Stadyumunda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Çamlık
Antrenman Sahasında gerçekleştirdiği çift antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, takım sabah saatlerinde istasyon çalışması yaparken, akşam saatlerinde ise kümeler halinde bireysel top kontrolü, taktiksel çalışma yaparken antrenman tek kale maç ile sona erdi. - KARABÜK
Kardemir Karabükspor,Gençlerbirliği
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:19