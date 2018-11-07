Kardemir Karabükspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor
'a konuk olacak Kardemir Karabükspor
'da teknik direktör Levent Açıkgöz, "Çocuklar mücadelelerinden umutlu. Giresunspor maçında sürpriz yapmalarını bekliyoruz." dedi.
Açıkgöz, Hasan Doğan
Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Boluspor
'a 2-0 mağlup oldukları maçta oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.
Herkesin oyuncularının performansını beğendiğini ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:
"Ancak bunun yanında eksiklerimiz de vardı. Bu hafta başı itibarıyla yaptığımız hataları göstererek çalışmalarımıza başladık. Başlarken de kadro sıkıntımızın olduğunu söylüyoruz. Önemli sakatlığı olan iki oyuncumuz var. Onun haricinde de 4 eksik ile çalışmalarımıza başladık. Çocuklar umutlu, mücadelelerinden umutlu. Bunu Giresunspor maçında tekrar göstermek niyetindeler. Bu niyeti sahaya en iyi şekilde yansıtıp Giresunspor maçında sürpriz yapmalarını bekliyoruz. Bunu yaptıkları zaman gerisinin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu başlangıç da Giresun'da olur."
Levent Açıkgöz, milli maçlar dolayısıyla liglere verilecek arada yoğun tempoda çalışacaklarını, böylece eksikliklerini gidermek istediklerini sözlerine ekledi.
Giresunspor maçı hazırlıkları
Kırmızı-mavili ekip, 10 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dar alanda bireysel oyun ve çift kale maç yapıldı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Emre Eser, Berkay
Yılmaz ve Yusuf Akbulut
katılmadı.
Kardemir Karabükspor,Giresunspor
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:36