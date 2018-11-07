Kardemir Karabükspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları - Karabük

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Giresunspor
maçına ilişkin, "Çocuklar umutlu, mücadelelerinden umutlu." dedi.
Açıkgöz, Hasan Doğan
Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu 2-0 mağlup oldukları Boluspor
maçında oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.
Herkesin oyuncuların performansını beğendiğini ifade eden Açıkgöz, "Ama bunun yanına eksiklerimizde vardı. Bu hafta başı itibariyle yaptığımız hataları göstererek çalışmalarımıza başladık. Başlarken de kadro sıkıntımızın olduğunu söylüyoruz. İki tane büyük sakatlığı olan oyuncularımız var. Onun haricinde de 4 eksik ile çalışmalarımıza başladık. Çocuklar umutlu, mücadelelerinden umutlu. Bunu tekrar Giresunspor maçında göstermek niyetindeler. Bu niyeti sahaya en iyi şekilde yansıtıp Giresunspor maçında sürpriz yapmalarını bekliyoruz. Bunu yaptıkları zaman gerisinin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu başlangıçta Giresun'da olur." diye konuştu.
Açıkgöz, milli takım maçları arasında yoğun tempoda çalışacaklarını, böylece eksikliklerini gidermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Giresunspor maçı hazırlıkları
Kırmızı-mavili ekip, 10 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dar alanda bireysel oyun çift kale maç yapıldı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Emre Eser, Berkay
Yılmaz ve Yusuf Akbulut
katılmadı.
Hasan Doğan,Kardemir Karabükspor,Giresunspor
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:23