Kardemir Karabükspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Giresunspor
'a konuk olacak Kardemir Karabükspor
, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dar alanda bireysel oyun ve teknik çalışma yapıldı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Emre Eser, Berkay
Yılmaz ve Yusuf Akbulut
katılmadı.
Çalışmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kırmızı-mavili kafile, sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra kart cezalıları Batuhan Kurt ve Can Sıkılmaz'dan yoksun kara yoluyla Giresun'a hareket etti.
Giresunspor ile Kardemir Karabükspor arasında Giresun Atatürk
Stadı'nda oynanacak ve hakem Sinan Dereci'nin yöneteceği maç, saat 16.00'da başlayacak.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:52