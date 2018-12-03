Kardemir Karabükspor'da İstanbulspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor
, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 8 Aralık
Cumartesi günü sahasında İstanbulspor
ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan
Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Koordinasyon çalışmasının yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.
Taner Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında iyi oynadıklarını, haftalardır süren şanssızlıklarını kırmak için çalışacaklarını söyledi.
Taraftarı maça davet eden Öcal, "Karabüklüler, çocuklarına sahip çıksın. Maça gelip destek versinler. Biz onlardan umutluyuz. Her geçen hafta daha iyi olacak. Bu sezon hedefimiz ligde kalmak. Transfer tahtasının açılmasını ve devre arasında yapılacak transferleri sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.
Aralık,Kardemir Karabükspor,İstanbulspor
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:36