Kardemir Karabükspor'da Levent Açıkgöz Dönemi Sona Erdi

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:57



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 'un başkanı Mehmet Yüksel , teknik direktör Levent Açıkgöz ile yolların ayrıldığını bildirdi.Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir çalıştıkları Açıkgöz ile anlaşarak yolları ayırdıklarını söyledi.Teknik direktör Açıkgöz'ün en zor anlarında yanlarında olduğunu belirten Yüksel, "Ancak bir kan değişikliğine de ihtiyacımız var. Ekonomik açıdan verdiğimiz mücadelenin sportif açıdan bir karşılığı olmalı. Hocamız da bu görüşümüze katıldı ve bir karar aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Levent hocamıza her zaman ihtiyacımız var ve her zaman bizde bir yeri var. Bunu kendisi de biliyor." diye konuştu.Taner Öcal'la 1,5 yıllık anlaşmaTakımın başına geçecek ismi belirlemek için çalışma yaptıklarını ve birçok teknik direktör arasından Taner Öcal'ı tercih ettiklerini aktaran Yüksel, "Taner Öcal hocamızla her konuda anlaştık. Hafta sonu olduğu için sadece resmi imzalar kaldı. Bir aksilik çıkmaması halinde pazartesi günü 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.