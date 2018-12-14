Kardemir Karabükspor, Denizlispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın Denizlispor
'u ağırlayacak Kardemir Karabükspor
, hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan
Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Teknik çalışmanın yapıldığı idman, şut denemeleriyle son buldu. Antrenmana, sakatlığı geçen Berkay
Yılmaz da katıldı.
Antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kart cezalısı Cihan Aydın
'dan yoksun olarak kampa girerek, yarın saat 16.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak maçı beklemeye başladı.
Kulüp başkanı Mehmet Yüksel
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde şampiyonluğu kovalayan bir ekibe karşı oynayacaklarını söyledi.
Son maçlarında oyun anlamında bir düzelme ve güven artışı yaşadıklarını belirten Yüksel, yarınki maçtan puan alabileceklerini, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Hasan Doğan,Kardemir Karabükspor,Denizlispor
14 Aralık 2018 Cuma 18:50