Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: 1-1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Mustafa Aydın
, Deniz Turgut
, Kamil Çetin Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar, Arda Belen
, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin (Dk. 88 Ali Kemal Yılmaz
), Arif Bostancı (Dk. 65 Berk Kervankıran), Cihan Aydın
, Emre Eser, Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı
(Dk. 90 1 Melih Berat Arslan), Yusuf Akbulut
İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Akaminko, Muhammed Ali
Kurt, Ali Dere (Dk. 63 Barış Örücü), Tuncer Duhan Aksu
, Cajic, Muhsin Yıldırım
, Onur Ergün
, Muhammed Demirci (Dk. 75 Perovic), İbrahim Halil
Çolak (Dk. 46 David), İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 21 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 54 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Onur Ergün, Dk. 64 Muhammed Ali Kurt (İstanbulspor), Dk. 23 Cihan Aydın, Dk. 30 Arda Belen, Dk. 53 Hüseyin Topbaş, Dk. 90 4 Furkan Kaçar (Kardemir Karabükspor)