08 Aralık 2018, 19:08
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Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: 1-1

Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında son sırada yer alan Kardemir Karabükspor evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu 
Hakemler: Mustafa Aydın, Deniz Turgut, Kamil Çetin

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Fatih  Tultak, Abdullah Sezgin (Dk. 88 Ali Kemal Yılmaz), Arif Bostancı (Dk. 65 Berk  Kervankıran), Cihan Aydın, Emre Eser, Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı (Dk. 90 1  Melih Berat Arslan), Yusuf Akbulut
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Akaminko, Muhammed Ali Kurt, Ali  Dere (Dk. 63 Barış Örücü), Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün,  Muhammed Demirci (Dk. 75 Perovic), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 David), İbrahim  Yılmaz

Goller: Dk. 21 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 54 Cajic  (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Onur Ergün, Dk. 64 Muhammed Ali Kurt  (İstanbulspor), Dk. 23 Cihan Aydın, Dk. 30 Arda Belen, Dk. 53 Hüseyin Topbaş, Dk.  90 4 Furkan Kaçar (Kardemir Karabükspor)
Ali Kemal Yılmaz,Belen,İstanbulspor,Kardemir Karabükspor

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