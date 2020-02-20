Haberler » Spor » Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama - Spor

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, alınacak kararlarda kendilerine düşeni yapacaklarını bildirdi.

20.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:24Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, alınacak kararlarda kendilerine düşeni yapacaklarını bildirdi.
Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un TFF 2. Lig'de son maçlarına çıktığını ve seneye TFF 3. Lig'de toparlanamazsa aynı akıbeti yaşayacağını belirtti.
BAL liglerinden profesyonel liglere çıkmanın futbol dünyasında hiç de kolay görünmediğini kaydeden Yüksel, şunları kaydetti:
"Liglerde kalmak şampiyonluklara eşit görülmektedir. Valim, belediye başkanım, KARDEMİR ve sendika yöneticilerim. Biz yöneticiler olarak alacağınız her kararda veya yönlendireceğiniz her kararda sizlerleyiz. Bunu Karabük kamuoyuna deklare ediyoruz. kamuoyundan, Karabüklülerden, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinden, iş insanlarından Kardemir Karabükspor'un bugün, hemen bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Alınacak kararlarda bizlere düşeni bir kez daha yapacağımızı hatırlatarak saygılar sunuyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Mehmet Yüksel, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:25:49