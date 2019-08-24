Kardemir Karabükspor Kulübü Metin Türker'i kabri başında andı

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Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü, Hak-İş genel sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası genel başkanlığı ve Kardemir Karabükspor başkanlığı yapan Metin Türker'in kabrini ziyaret etti.
Kardemir Karabükspor kuruluşunun 50. yıl etkinlikleri kapsamında, geçirdiği rahatsızlık sonucu 22 yıl önce yaşamını yitiren Türker'i Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında andı.
Başkan Yüksel, Kardemir Karabükspor teknik heyeti ve futbolcuları Türker'in mezarına karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okuundu dua edildi.