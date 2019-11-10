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Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor: 0-5

STAT: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu(xx), Ferdi Karadoruk(xx), Murat Erölmez(xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay(x) – Arda(x), Tuğrul(x), Sezer(x), Abdullah(x), Berk Kervankıran(x)Dk.68 Ömer x), Toykan(x)(Dk.59 Melih x), Cihan(x)(Dk.

10.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:38Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor: 0-5

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu(xx), Ferdi Karadoruk(xx), Murat Erölmez(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay(x) – Arda(x), Tuğrul(x), Sezer(x), Abdullah(x), Berk Kervankıran(x)Dk.68 Ömer x), Toykan(x)(Dk.59 Melih x), Cihan(x)(Dk.78 Berkay x), Emre(x), Oğuz(x), Batuhan(x)

SAKARYASPOR: Oğuz(xx) – Özgür(xx)(Dk.40 Orkun xx), Berkay(xx), Ümit(xx), Canberk(xx), Aydın(xxx), Yaser(xxx)(Dk.81 Zeki), Taşkın(xx), Denis(xxx), Abdulaziz(xxx)(Dk.72 Okan), Berk İsmail(xxx)

GOL: Dk.16 Berkay Can, Dk.53-Dk.77 Berk İsmail, Dk.58 Yaser, Dk.84 Denis( )

SARI KART: Sezer, Arda(Kardemir Karabükspor) Denis, Ümit(Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, evinde Sakaryaspor'a 5-0 mağlup oldu.

16'ncı dakikada soldan Abdulaziz ortaladı. Berkay Can, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

53'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Aydın, Abdullah'ın topla karışık müdahalesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Berk İsmail, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-2

58'inci dakikada sağdan yapılan ortada Yaser, güzel bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-3.

77'nci dakikada sağdan Yaser arka direğe yerden gönderdi. Berk ismail'in kayarak dokunduğu top ağlara gitti: 0-4.

84'üncü dakikada Berk İsmail'in pasını Denis, yakın mesafeden bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-5.


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Kardemir Karabükspor, Berkay Şahin, Sakaryaspor, Spor

Kaynak: DHA

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