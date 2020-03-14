Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü
Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken Kardemir Karabükspor'un TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
14.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:16
Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken Kardemir Karabükspor'un TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
Son dönemde ekonomik sorunlar yaşayan Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düştü.
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta mücadele eden kırmızı-mavili ekibin, ödenemeyen futbolcu borçlarından dolayı 3 puanı silindi. Oynadığı 27 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 yenilgi yaşayan Karabük temsilcisi, 28. haftaya 6 puanla son sırada girdi.
Ligde 7 müsabakası kalan Kardemir Karabükspor'un, 28. haftada Eyüpspor'un Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükendi. Eyüpspor 29 puanla 14. sıraya yükselirken, Etimesgut Belediyespor 28 puanla 15. sıraya geriledi. Ligde 6 puanı bulunan Karabük temsilcisi, kalan 7 maçını da kazanması durumunda 27 puana ulaşabilecek.
Son dönemde ekonomik sorunlar yaşayan Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düştü.
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta mücadele eden kırmızı-mavili ekibin, ödenemeyen futbolcu borçlarından dolayı 3 puanı silindi. Oynadığı 27 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 yenilgi yaşayan Karabük temsilcisi, 28. haftaya 6 puanla son sırada girdi.
Ligde 7 müsabakası kalan Kardemir Karabükspor'un, 28. haftada Eyüpspor'un Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükendi. Eyüpspor 29 puanla 14. sıraya yükselirken, Etimesgut Belediyespor 28 puanla 15. sıraya geriledi. Ligde 6 puanı bulunan Karabük temsilcisi, kalan 7 maçını da kazanması durumunda 27 puana ulaşabilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabük, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Spor
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı