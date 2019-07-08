Kardemir Karabükspor top başı yaptı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1. etap kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kardemir Karabükspor 2019-2020 TFF 2. Lig futbol sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde Çamlık Sahası'nda kulüp antrenörlerinden Erkan Çakır yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve kondisyon çalışması yapıldı.
Kırmızı-mavililer ilk etap kamp çalışmasını kendi tesisleri olan Metin Türker Tesisleri'nde sürdürecek. - KARABÜK
Kaynak: İHA Türkiye Futbol Federasyonu
, Kardemir Karabükspor
, Futbol
, Spor