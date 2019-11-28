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KARDEMİR, otomotiv ve demir yolu sektörünün onaylı tedarikçisi oldu

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR), 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi (IATF) ve ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi (IRIS) belgelerini aldı.

28.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:00KARDEMİR, otomotiv ve demir yolu sektörünün onaylı tedarikçisi oldu
Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR), 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi (IATF) ve ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi (IRIS) belgelerini aldı.
KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen belge takdim töreninde, TÜV NORD Genel Müdürü Rıza Başkan tarafından KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan'a
otomotiv endüstrisine yönelik uluslararası alanda teknik gereklilikleri kapsayan IATF ve demir yolu endüstrisinde kaliteyi ve güvenirliği sağlayan IRIS belgeleri verildi.
Soykan, burada yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründe az sayıda üreticinin sahip olduğu IATF ile demir çelik sektöründe ilk kez KARDEMİR'e verilen IRIS belgelerinin kurumun gerek yurt içi gerekse ihraç pazarlarındaki rekabet gücüne güç katacağını söyledi.
Alınan belgelerle söz konusu sektörler için üretilen çelik kalitelerini ana ve yan sanayi kullanıcılarına daha kolay satabileceğini anlatan Soykan, "Üretmek önemli, verimli üretmek daha önemli ama satmak için gerekli yönetim sistemlerine ve sertifikalara sahip olmak zorundasınız. Eğer süreçlerinizi uluslararası standartlara uygun yönetemezseniz, sürdürülebilir üretim yapamazsınız. Aldığımız bu belgeler, KARDEMİR'in otomotiv ve demir yolu sektörlerine yönelik ürünlerinin tasarımından bakımına kadar tüm üretim süreçlerinde en yüksek kaliteye ve sürdürülebilir üretime sahip olduğunun göstergesidir." diye konuştu.
Tüm yönetim sistemlerinin iş yapış şekillerini irdelediğini ve neyin nasıl yapıldığını
kontrol ettiğini belirten Soykan, "Bilindiği gibi raydan sonra
demir yolu sektörüne ilk milli demir yolu tekerini de kazandırdık. Demir yolu tekeri üretiminde
dünyanın 16. üreticisi olduk. Yine, kurduğumuz çalışma grupları ve Ar-Ge faaliyetlerimizle
otomotiv sektörüne yeni çelik kaliteleri üretmeye başladık." şeklinde konuştu.
Soykan, belgelerin alınmasında yoğun emek ve gayret sarf eden herkese teşekkür ederek, 8 ay boyunca bin 822 çalışana 13 farklı
konuda 12 bin saatin üzerinde eğitim verildiğini kaydetti.
TÜV NORD Türkiye Genel Müdürü Rıza Başkan da bu belgenin arkasında büyük bir emek ve gayretin olduğunu, Türk sanayisinin en köklü firmalarından biri olan KARDEMİR'e bu belgelerin çok yakıştığını dile getirdi.

Demir Çelik, Türkiye, Karabük, Ekonomi

Kaynak: AA

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