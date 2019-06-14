14.06.2019 08:53
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KARDEMİR, üçüncü konverterinde tam kapasiteye ulaştı

KARDEMİR, üçüncü konverterinde tam kapasiteye ulaştı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., 2014 yılı son çeyreğinde işletmeye aldığı 3. konverterinde 102 ton sıcak maden ve 30 ton hurda beslemesi yaparak ilk kez 120 ton döküm alarak konverterde tam kapasiteye ulaştı.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., 2014 yılı son çeyreğinde işletmeye aldığı 3. konverterinde 102 ton sıcak maden ve 30 ton hurda beslemesi yaparak ilk kez 120 ton döküm alarak konverterde tam kapasiteye ulaştı.

KARDEMİR tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde çelikhanede bulunan 90 tonluk iki konverterinden birini 120 ton kapasiteye çıkarmak üzere durdurarak, üretimde bulunan 3. konverterinde ilk kez yapılan 120 tonluk deneme üretiminin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte bu konverterde seri üretime devam edileceğini açıklandı. İlk kez gerçekleştirilen 120 tonluk döküm nedeniyle çalışanlarını kutlayan Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan "Yaptığı yatırımlarla kalkınan ve kalkındıran, gelişen ve geliştiren, büyüyen ve büyüten bir fabrikayız. Bir taraftan tesislerimizin kapasitesini artırıp modernize ederken, diğer yandan da mevcut tesislerimizde verimliliklerimizi artırıyoruz "dedi.

Soykan 4. Sürekli döküm makinası ile birlikte yıl sonunda 2 Milyon 900 Bin tonluk sıvı çelik üretim altyapısına kavuşacaklarını belirterek şunları söyledi: "Bilindiği gibi KARDEMİR 'fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla ülkemizin kalkınma hamlelerine öncülük etmiştir. Bu misyon geçen 82 yılda hiç durmadan devam ediyor. Yeni fabrikalar ile büyümeye, yöre ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sunmaya devam ediyoruz. Çelikhanemizde ikisi 90'ar ton, biri de 120 ton kapasiteli toplam 3 konverterimiz var. 90 ton döküm kapasiteli konverterlerden birini geçtiğimiz günlerde 120 tona çıkartmak için durdurduk ve bakıma aldık. Bu dönemde 120 tonluk konverterimizde ise tam kapasiteye ulaşmak bizi çok mutlu etti. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Eş zamanlı başlatılan revantmanları planlandığı şekilde 124 günlük sürede tamamlayarak devreye aldığımızda 2 konverterimiz 120 ton döküm kapasitesine ulaşmış olacak. Böylelikle sıvı çelik kısmında 2 Milyon 900 Bin tonluk bir alt yapıya kavuşacağız. Bu üretimle piyasaya hem daha fazla kütük verme imkanımız, hem de katma değeri yüksek nihai ürün miktarımız artacak." - KARABÜK
Kaynak: İHA
Demir Çelik, Karabük, Ekonomi

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