Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan: "2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceğiz"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, KARDEMİR'in 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceğini bildirdi.

10.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:20
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan:
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, KARDEMİR'in 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceğini bildirdi.
Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yolbulan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele edilen bu günlerde mücadelenin en önünde yer alan tüm sağlık çalışanlarına, polis ve jandarma güçlerine başarılar ve sağlıklı günler diledi.
Kovid-19'a karşı, Sağlık Bakanlığının kararları doğrultusunda, "Sorun küresel, mücadele ulusal, tedbir bireysel." prensibi ile KARDEMİR'de ivedilikle tüm önlemleri uyguladıklarını ve uygulamaya devam ettiklerini belirten Yolbulan, önlemleri ve kararları yerine getirme sürecindeki tedbirlerin tüm kenti ve ülkeyi de ilgilendirdiğinin bilincinde olduklarını aktardı.
Yolbulan, KARDEMİR Yönetim Kurulu olarak şirketin tüm kademelerinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve kararların hızlı bir şekilde alınmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin kalkınmasında ve büyümesinde 83 yıldır büyük görevler üstlenen sektörün lokomotifi KARDEMİR, yine aynı bilinçle bu mücadele içinde de yerini almıştır. Köklü geçmişinde birçok krizden ve zor günlerden alnının akı ile çıkmayı başaran şirketimiz bu zamanları da güçlü deneyimleri ile atlatacak ve 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edecektir. Salgının dünyaya yayılmaya başladığı ilk günden itibaren tedbirlerin devamlı olmasını sağladık. Tüm bu tedbirlerin sadece şirket bünyemizde kalması değil herkes tarafından örnek alınması en büyük dileğimdir. Zira bu zor günlerde virüsün yayılmasına karşı önlem alan kentimizde ilk şirket olmanın ülkemizde de ilk şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz."
KARDEMİR yönetim kurulu üyeleri, üst yönetimi, müdürleri ve diğer tüm çalışanları ile "önce insan sağlığı" diyerek görevlerinin başında olduklarını belirten Yolbulan, bu günlerin bir an önce geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Yolbulan, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan çocuk hayatını kaybetti Haberler
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan çocuk hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan: '2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceğiz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:46: Sakarya'da, koronavirüs hastaları yurtta gözetim altında tutulacak - Haber 19:46: Vefa Sosyal Destek Grubu 80 yaşındaki Ayşe Demir'in doğum gününü kutladı - Haber 19:46: Fransa'da 1,6 milyon kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir - Haber 19:45: 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı - Haber 19:44: Manisa'da maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı - Haber 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler