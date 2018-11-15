Kardemir Yönetimi Hakkında "Anlaşmazlık" İddiaları

Karabük
Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç
, bazı basın organlarında yer alan, fabrikanın yönetim kurulu başkanı ile bazı hissedar aileler arasında hasmane tutumların olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Ömer Faruk Öz
ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerinin KARDEMİR'deki temsil ve yönetim görevlerini bugüne kadar özenle, sadakatle yerine getirdiğini belirtti.
Yöneticiler arasındaki iletişim ve iş birliği için gereken çabaların sarf edildiğini aktaran Güleç, "Çalışanları, profesyonel yöneticileri, yönetim kurulundaki ortak ailelerin temsilcileri, yönetim kurulundaki bağımsız üyelerimiz, yönetim kurulu başkanımız ve tüm hissedarlarımız bir bütündür, öyle olmaya da devam edecektir. Çünkü KARDEMİR büyük bir ailedir." ifadesini kullandı.
KARDEMİR yönetiminde, bağımsız üyeler ile aileler arasında ya da ailelerin kendi arasında kurumun hak ve menfaatlerini korumak ve yönetmek yönünde bir ayrımın olmadığını savunan Güleç, şunları kaydetti:
"Bugün 3,5 milyon ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmak üzere olan, pek çok stratejik ürün üreten ve ülkemizin ilk 25 firması arasına giren bu başarılı şirketimizi bundan sonra da tüm çalışanlarımızla, Öz-Çelik İş Sendikamızla, devlet ve siyaset adamlarımız, profesyonel idareci ve yönetim kurulumuzla ve hissedarlarımızla daha büyük başarılara taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. KARDEMİR, hep emin ellerde kalmaya inşallah devam edecektir."
Güleç, "Sayın Ömer Faruk Öz
ve KARDEMİR yönetim kurulundaki ortak aileler hakkında gündeme getirilmeye çalışılan iddialar asılsız ve mesnetsiz olup, Güleç ailesi olarak bu tip maksatlı haberlere itibar edilmemesini Karabük kamuoyundan rica ediyoruz.Güleç ailesinin iş ve ticari faaliyetleri, yasalara, genel kurul kararlarına, emsallerine, teamüllere ve ticaret hayatına hakim olan dürüstlük prensiplerine uygundur." değerlendirmesinde bulundu.
Karabük
15 Kasım 2018 Perşembe 18:17