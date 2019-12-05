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KARDERFED Başkanı Cevdet Akay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Merkezi İstanbul'da bulunan Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKOM) Genel Başkanı Cevdet Akay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

05.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:08KARDERFED Başkanı Cevdet Akay, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Merkezi İstanbul'da bulunan Dernekler Federasyonu (KARDERFED) ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKOM) Genel Başkanı Cevdet Akay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Karabüklü işadamı olan aynı zamanda KARDERFED ve TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay beraberinde RUBASAM Başkanı ve heyeti ile beraber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret etti. Grup toplantısı öncesinde 3 boyutlu Atatürk portresini Meclis Grup Toplantı salonunda Kılıçdaroğlu'na takdim eden Akay, toplantı sonrasında da Kılıçdaroğlu ile makamda yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye geneli ve özelde Karabük ile ilgili çeşitli konular hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgiler aktaran Akay, TÜMBİKON ve RUBASAN işbirliği ile hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi vererek, Suriye ile ilgili raporu da Kılıçdaroğlu'na sundu. - KARABÜK

Kemal Kılıçdaroğlu, Cevdet Akay, Karabük, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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