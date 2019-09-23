Kardeş Çocukları 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Kardeş Çocukları 18. bölüm izle

Kardeş Çocukları 19. bölüm fragmanı araştırılırken, Kardeş Çocukları yeni sezona muhteşem bir giriş yaptı. Cem Davran'ın dahil olduğu dizinin yeni bölümünde, Ümran'ın yalıda çalışmaya başlaması sonrası Hayat, annesini bitirir ve teyzesi Umay'a yönelir. Kardeş Çocukları son bölümde neler oldu? Kardeş Çocukları oyuncuları…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 18. SON BÖLÜM FULL İZLE…

19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Annesini, Saner Yalı'sında bulmasıyla yıkılan Hayat'ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesi tarafından hayal kırıklığına uğramasından sonra teyzesine sığınır. Ümran'ın yalıda kalmasını kendine yediremeyen Umay, ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım'ın duygularını gün yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay'ın hem de Lebriz'in hedefindedir. Umay ise Adnan'ın yakın takibinde ve Yıldırım'ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır.

Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay, Adnan'ı Yıldırım'ın için kullanmaya başlar. Annesinin Yıldırım'ın evinde personel olarak çalışmasını asla hazmedemeyen Hayat ise, Ümran'la köprüleri tamamen yıkar. Diğer yanda, Savaş ve Hayat arasındaki Mert krizi de büyümeye devam eder. Savaş, Hayat'a olan duygularını bastırmakta zorlanırken Hayat ise Savaş'ın tepkisine rağmen Mert'in peşine düşer. Ümran'ın, Adnan'ın kim olduğunu öğrenmesi tansiyonu yükseltirken, Reşat ve Savaş'ın sürpriz iş birliği hem Umay'ı, hem de Ümran ve Yıldırım cephesini alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım'a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar'daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat'a kızım deyip Yıldırım'ı kazanacağı güne yürümektedir. Umay'ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran'ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran'ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat'la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran'a hiç beklemediği bir el uzatır. Ancak Rezzan'ın da Ümran'dan sakladığı çok tehlikeli bir sırrı vardır.

Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil'in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım'ın ve Yıldırım'ın değdiği herkesin hayatına girer. Diğer yanda Hayat, Savaş'ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir. Savaş, Hayat'ı Umay'a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul'a geri dönmesini isteyen Hayat'ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran'ın Rezzan'ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran'ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.

OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü kadrosunda: Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Berkay Hardal, Cem Davran, Afra Saraçoğlu ve Murat Daltaban, Alara Turan, Çiğdem Selışık Onat yer alıyor.