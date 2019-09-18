Kardeş Çocukları 19. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kardeş Çocukları son bölüm izle

Kardeş Çocukları 19. Bölüm fragmanı araştırılırken, Kardeş Çocukları yeni sezona muhteşem bir giriş yaptı. Cem Davran'ın dahil olduğu bölümde Hayat'ı kullanarak isteyen Savaş, ona olan duygularının esiri olur. Kardeş Çocukları yeniş sezon oyuncuları kim? Kardeş Çocukları oyuncuları…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 18. SON BÖLÜM İZLE…

19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Star TV'nin başarılı yapımlarından Kardeş Çocukları 18.yeni sezon bölümüyle Salı akşamı ekrana geldi. Dizi severler son bölümün ardından Kardeş Çocukları dizisinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım'a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar'daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat'a kızım deyip Yıldırım'ı kazanacağı güne yürümektedir. Umay'ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran'ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran'ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat'la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran'a hiç beklemediği bir el uzatır. Ancak Rezzan'ın da Ümran'dan sakladığı çok tehlikeli bir sırrı vardır.

Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil'in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım'ın ve Yıldırım'ın değdiği herkesin hayatına girer. Diğer yanda Hayat, Savaş'ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir. Savaş, Hayat'ı Umay'a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul'a geri dönmesini isteyen Hayat'ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran'ın Rezzan'ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran'ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.

YENİ SEZON OYUNCULARI

Kardeş Çocukları dizisinin oyuncu kadrosunda: Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Cem Davran, Berkay Hardal, Alara Turan, Nilay Erdönmez, Çiğdem Selışık Onat, Melis Hacic yer alıyor.