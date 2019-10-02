Kardeş Çocukları 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeş Çocukları 20. bölüm izle

Kardeş Çocukları 20. bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Dizi son bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. İzleyiciler, "Kardeş Çocukları 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu internette araştırmaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Kardeş Çocukları dizisinin son bölümünde; Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan'ın Ümran'ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım'ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan'ın tüm dikkati artık Ümran'ın üzerindedir. Ümran, Hayat'ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı'da çalışmaya devam etmeye kararlıdır.

Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay'ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat'tan şüphelenmeye başlar. Hayat'ın Harmancı inadı, Savaş'la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat'la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat'ın Umay'ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay'ın ipini çekmek için harekete geçer. Reşat'ın Savaş aracılığıyla yaptığı plan tıkır tıkır işleyip herkesi Saner Yalısında bir araya getirirken, Yıldırım, Lebriz ve Ümran arasındaki sessiz gerilim kimsenin beklemediği bir patlamaya dönüşür ve Yıldırım, Ümran'a doğru hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.

Annesini, Saner Yalı'sında bulmasıyla yıkılan Hayat'ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Ümran'ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay, var gücüyle ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım'ın küllenmek bilmeyen duygularını su yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay'ın hem de Lebriz'in hedefindedir.

Umay ise Adnan'ın yakın markajındadır ve Yıldırım'ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır. Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay, Adnan'ı Yıldırım'ın tepkisini çekmek için kullanmaya başlar. Annesinin Yıldırım'ın evinde personel olarak çalışmasını asla hazmedemeyen Hayat ise, Ümran'la köprüleri tamamen yıkar.

Diğer yanda, Savaş ve Hayat arasındaki Mert krizi de büyümektedir. Savaş, Hayat'a olan duygularını bastırmakta zorlanırken Hayat, ise Savaş'ın tepkisine rağmen Mert'in gizli gündemlerinin peşine düşer. Ümran'ın, Adnan'ın kim olduğunu öğrenmesi tansiyonu yükseltirken, Reşat ve Savaş'ın sürpriz iş birliği hem Umay'ı, hem de Ümran ve Yıldırım cephesini alt üst edecek bir hal alır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.