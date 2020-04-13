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Kardeş Eli Derneğinden sokak hayvanları için "1 Kap Mama" kampanyası

Kardeş Eli Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için "1 Kap Mama" kampanyasını başlattı.

13.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:42
Kardeş Eli Derneğinden sokak hayvanları için
Kardeş Eli Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için "1 Kap Mama" kampanyasını başlattı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle yeme-içme sektörünün geçici süreliğine kapanması insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da etkiledi.
Koronavirüs ile mücadelede insanlar sağlık için evde kalırken hayvanlar sokakta açlık ve soğukla mücadele etmek durumunda kalıyor. Kardeş Eli Derneği, bu nedenle sokak hayvanlarının aç kalmaması için "1 Kap Mama" kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında herkesten evinin önüne su ve yemek bırakmasını isteyen dernek, gönüllüleri ile hayvanlar için seferber oldu.
Dernek, "Sokaktaki dostlarımızın süreçten etkilenmemeleri, aç ve yalnız kalmamaları için 1 Kap Mama farkındalık hareketini başlatıyor ve herkesi yaşadığımız bu zorlu süreçte aç kalan dostlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Herkesten kapısının önüne sokak hayvanları için su ve yemek koymalarını bekliyoruz. Bizim için kolay olan yemek bırakma eylemi onlar için hayati önem taşıyor. Kapınızın önüne koyacağınız bir kap su bile onların hayatını kurtarmaya yetiyor." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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