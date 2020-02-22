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Kardeş Eli İnsani Yardım Derneğinden Elazığ'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Elazığ'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı yaptı.

22.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:48Kardeş Eli İnsani Yardım Derneğinden Elazığ'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı
Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı yaptı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan acil yardımların yanı sıra halkın öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye tekrar gidildi.
Evleri yıkılan ve çadırlarda yaşayan depremzedelerin ısınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan dernek görevlileri, erzak ve 484 soba dağıttı.
Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, deprem yüzünden evlerini kaybeden insanların kışın etkisiyle yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, vatandaşların, depremzedelere, barınma, beslenme, ısınma ihtiyaçları için bağışlarıyla destek olabileceğini aktardı.

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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