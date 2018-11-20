Kardeş Kalemler 'Kardeş'e Selam Ediyor

20 Kasım 2018 Salı 14:29



20 Kasım 2018 Salı 14:29

Avrasya Yazarlar Birliği tarafından çıkarılan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi'nin 143. sayısı yayınlandı. Mir Celal'in doğumunun 110. yılı anısına yayınlandığı açıklanan dergide V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması'nda Türkiye'de dereceye giren hikayeler de yer alıyor.Türkçe'nin konuşulduğu coğrafyaya hitap eden edebiyat dergisi 'Kardeş Kalemler', Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Türkçe'nin farklı renklerini temsil eden edebiyatlar arasında kalıcı köprüler kurmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan dergi Kasım 2018/143. sayısı ile taçlandırdı.Genel Yayın Yönetmenliğini Şair Ali Akbaş'ın yaptığı Kardeş Kalemler'in 'editör' yazısında Azerbaycan'ın önemli yazar ve bilim adamlarından Mir Celal doğumunun 110. yılında anılıyor. 'Çok kıymetli kalemlerin yazıları ile Mir Celal'i sizlerle daha yakından tanıştırmayı arzuladık. Ayrıca severek okuyacağınız düşündüğümüz Mir Celal'in iki hikayesini de sizlerle paylaşıyoruz' denilen Editör yazısında Mir Celal sayısının yazılarının seçimi ve çevirilerinin Oktay Hacımusalı tarafından yapıldığı hatırlatılıyor.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Kırgızistan ve Türk Dili Konuşan Ülkeler ile dostluğun, kültürel bağların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yaptığı katkılarından dolayı Danaker Devlet Nişanı'na layık görüldüğüne dikkat çekilen yazıda 'Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 30 Ağustos 2018'de TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a, "Danaker Devlet Nişanı" verilmesini öngören kararı imzalamıştı. Danaker Devlet Nişanına layık görülen dostumuz Düsen Kaseinov'u tebrik ediyoruz' ifadelerine yer veriliyor.Editör'de ayrıca uzun yıllardır Türk halk müziği üzerine incelemeler yapan ve elde ettiği verileri Macar müziği ile karşılaştıran Janos Sipos ve Türkolog Prof. Dr. Ufuk Tavkul'un birlikte yaptıkları mülakata da yer verildiğinin altı çizilerek 'İki değerli araştırmacının birlikte yayınladıkları kitap dolayısı ile yapılan mülakat önemli bilgiler içeriyor' deniliyor.Kardeş Kalemler'in bu sayısında Ali Akbaş, Nizami Caferov, İftihar Piriyev, Almaz ÜLvi, Mir Celal, Oktay Hacımusalı, Ekber Goşalı, Vagif Yusifli, Tayyar Salamoglu, Şahane Müşfik, Janos Sipos, Ufuk Tavkul, Nazan Ekinci, Havva Tekin, Yücel Öztürk, Serkan Erden, Serpil Tuncer, Ekrem Arıkoğlu gibi edebiyat dünyasının yakından tanıdığı isimler okuyucularıyla buluşuyor. - ANKARA