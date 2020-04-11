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Kardeş kavgasında ağır yaralanan en küçük kardeş hayatını kaybetti

Denizli'de bir şahıs, tartıştığı iki kardeşini tabanca ile vurdu.

11.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:25
Kardeş kavgasında ağır yaralanan en küçük kardeş hayatını kaybetti
Denizli 'de bir şahıs, tartıştığı iki kardeşini tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan en küçük kardeş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddialara göre Hüseyin Ç., ağabeyi Mehmet Ç. ve küçük kardeşi Bayram Ç. ile kardeşlerinden birinin evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç., yanındaki tabanca ile kardeşlerinin üzerine kurşun yağdırdı. Açılan ateşte ağabeyi Mehmet Ç. bacağından, Bayram Ç., isimli en küçük kardeş ise göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından Hüseyin Ç. kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Ağır yaralanan kardeşlerden Bayram Ç., kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Çivril, 3. Sayfa
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