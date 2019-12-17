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Kardeş okul için bin 750 kitap topladılar

Konya'nın Seydişehir ilçesi Merkez ilkokulu "Kardeş Okul" sloganıyla başlattıkları kampanyayla, kardeş okul Ketenli Şehit Hüseyin Kavalbacak ilkokuluna bin 750 kitap topladı.

17.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:24Kardeş okul için bin 750 kitap topladılar
Konya'nın Seydişehir ilçesi Merkez ilkokulu "Kardeş Okul" sloganıyla başlattıkları kampanyayla, kardeş okul Şehit Hüseyin Kavalbacak ilkokuluna bin 750 kitap topladı.

Konuya ilişkin Merkez ilkokulunun müdürü Yasin Öşekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileriyle kampanya düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, "Güzel bir kampanya oldu öğrencilerimiz bin 750 kitap topladılar. Toplanılan Kitapları Kardeş okulumuz olan Ketenli Şehit Hüseyin Kavalbacak ilkokulundaki kardeşlerine yerinde teslim ederek güzel bir kaynaşma oldu. Projenin hazırlanmasında başta öğretmenimiz emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ketenli, Güncel

Kaynak: AA

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