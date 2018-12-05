Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde "Kardeş Okul Projesi" kapsamında lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine kitap hediye etti.
Lüleburgaz Genç
Değişim Lisesi öğrencileri, projede kardeş okul olarak seçilen Durak İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.
Sınıflarında öğrencilerle bir süre sohbet eden liseli gençler, yanlarında getirdikleri kitapları Okul Müdürü Volkan Köksal
'a teslim etti.
2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine kitaplar dağıtılırken, sınıflarda bir ders, kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Kırklareli,Lüleburgaz
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:06