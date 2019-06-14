14.06.2019 12:47
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Kardeş Okul Projesi kapsamında hijyen eğitimi düzenlendi

Kardeş Okul Projesi kapsamında hijyen eğitimi düzenlendi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kardeş Okul Projesi kapsamında hijyen eğitimi düzenlendi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kardeş Okul Projesi kapsamında hijyen eğitimi düzenlendi.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce; Kardeş Okul Projesi kapsamında Saltuklu Ortaokulu öğrencilerine, hijyen eğitimi ve alo 174 gıda hattı konularında eğitim verildi. Tercan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Özelgül ve resmi kontrol görevlilerinin katıldığı eğitimde, hijyen eğitimi ve alo 174 gıda hattı konularında, sunum eşliğinde verilen eğitimde; öğrencilerin evde ve okulda düzenli öğünlerle beslenme alışkanlığı kazandırılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiği, "fastfood" türü denilen bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden uzak durmaları gerektiği anlatıldı. Okul kantin ve yemekhanelerinde, bireylerin evlerinde ve alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında sunum yapıldı.

Ayrıca eğitimde alo gıda 174 hattı hakkında bilgiler verilerek, gıdaya yönelik her türlü şikayette bulunabilecekleri ifade edildi.

Tüketici olan öğrencilerin de birer denetçi oldukları ve en iyi denetçinin bilinçli olan tüketici olduğu ifade edilerek, öğrencilerin sordukları sorulara cevap verilmesinin ardından eğitim sona erdi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Tercan, Güncel

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