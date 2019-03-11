Kardeş Okul Projesinde Öğrencilere Hediyeler Verildi

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Karapınar ilçesinde KOMEK ve ASEM işbirliği ile Hasanoba İlkokulu öğrencilerine, kardeş okul projesi kapsamında kitap ve kırtasiye yardımında bulunuldu.Karapınar KOMEK Müdürü Ali Tuna, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarına çeşitli desteklerde bulunduklarını söyledi.Hasanoba İlkokulu'ndaki 30 öğrenciye ders kitabı, hikaye kitabı ile kırtasiye seti hediye ettiklerini belirten Tuna, "Öğrencilerimizi sevindirmek, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Hediyeleri verince gözlerinde mutluluğu gördük. Bundan sonra da okulumuza çeşitli desteklerde bulunacağız. Okulun bakım ve onarımı için çalışmalar yürüteceğiz." dedi.