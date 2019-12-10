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Kardeş okul uygulaması ile 53 öğrenci sevindi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü öncülüğünde çeşitli sosyal faaliyetler yürüten Yurt Müdürlükleri hayırlı bir işe daha imza attılar.

10.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:47Kardeş okul uygulaması ile 53 öğrenci sevindi
Gençlik ve İl Müdürü öncülüğünde çeşitli sosyal faaliyetler yürüten Yurt Müdürlükleri hayırlı bir işe daha imza attılar. İbrahim Hakkı Öğrenci Yurdu yöneticileri ile öğrencileri Kardeş Okul Projesi çerçevesinde Soğuksu İlkokulunda eğitim gören 53 öğrenciye eğitim desteği vererek yüzlerini güldürdüler.

Soğuksu köyüne giden İbrahim Hakkı Öğrenci Yurdu yönetici ile öğrenciler, beraberinde getirdikleri kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttılar, ardından kek ikramında bulundular. Çocuklar ile birlikte vakit geçirip, oyunlar oynadılar. Kardeş Okul uygulamasıyla 53 öğrenci kalem, silgi, defter ve okul çantasından oluşan eğitim setine kavuştular.

Yönetici ve öğrencileri, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz öncülüğünde sosyal faydalı uygulamalar yapıyoruz. Buda onlardan biri. Kendimize kardeş okul belirledik. Okulun öğrenci sayısını öğrenip elbirliğiyle ihtiyaçları temin ettik. Soğuksu köyü bizi sıcak karşıladı. Çam sakızı çoban armağanı, al elma gönül alma misali kalem, silgi, defter ve okul çantası hediye ettik.

Birlikte güzel vakit geçirdik, kap kek ikramında bulunduk. Yaptığımız büyük bir iş değil ama başkalarına da örnek olmasını umuyoruz" dediler. - ERZURUM

İbrahim Hakkı, Köprüköy, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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