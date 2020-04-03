Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı, ATV'nin fenomen dizisi 'Kardeş Payı', artık tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler için Kardeş Payı tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Kardeş Payı hangi kanalda, yayın gün ve saati! İşler Güler oyuncuları ve konusu nedir gibi konuları mercek altına aldık.

KARDEŞ PAYI NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?

Kardeş Payı, Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını ve Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki Türk televizyon dizisi. NTC Medya tarafından yapılan dizinin ilk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde Star TV'de gösterime girdi . Dizinin ilk sezonunda yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir oturdu ve ilk sezonu 7 Ağustos 2014 tarihinde 22. bölümü ile birlikte sezon finali yapmıştır. Dizinin ikinci sezonu 29 Ocak 2015'te başlamıştır. 30 Nisan 2015 tarihinde 35.bölümü ile ekranlara veda etmiştir.

Dizinin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan yer almaktadır. İki tesisatçı kardeşin dünyayı kurtaracak bir icadın peşinde yaşadıkları olaylar anlatılmaktadır.

Senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'in üstlendiği, kurgusunu Aykut Yıldırım'ın üstlendiği ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in yaptığı NTC Medya imzalı dizinin ilk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlamıştır. Kardeş Payı, Türkiye'de 60 dakika formatında yayınlanan ilk yerli yapım dizidir.

KARDEŞ PAYI KONUSU NEDİR?

Metin, Ali ve Feyyza Özdemir kardeşler, dünyayı kurtaracak olan borla çalışan bir motor icat edeceklerdir. Bu motorun asıl mucidi babaları Tahsin Özdemir'dir. Fakat 13. bölümde babaları ölünce işleri iyice sarpa sarmıştır. Eda'dan hoşlanan Metin, 27. bölümde Eda'nın terketmesiyle Emrah ile bağlılığını güçlendirmiştir. 35'inci yani final bölümünde ise borla çalışan motor nihayet kullanıma geçmiştir.

KARDEŞ PAYI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kardeş Payı, ATV'de Cuma günü saat 20.00'de ekrana geliyor.

KARDEŞ PAYI OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural/ Metin Özdemir

Tesisatçıdır. İki erkek kardeşten küçük olanıdır. Ali ile birlikte "Karapençe VIP" isimli kıraathaneyi ve tesisatçıyı işletmektedirler. Eda'dan hoşlanmaktadır. Ali ile birlikte Dünya'yı kurtaracak bir nesneyi icat ettiklerini düşünmektedirler.

Murat Cemcir/ Ali Özdemir

Açıköğretim terktir. Eşi Şükriye'yi aldatmayı beceremeyip boşanmıştır. Tesisatçıdır. Metin ile birlikte Karapençe VIP isimli kıraathaneyi ve tesisatçıyı işletmektedirler. Metin ile birlikte Dünya'yı kurtaracak bir nesneyi icat ettiklerini düşünmektedirler.

Seda Bakan/ Feyyza Özdemir

Evin geçimini sağlayan en küçük kardeştir. Müzikhol işletmektedir. Kartal 'ın kankası Deniz'den(1,5 Adana) hoşlanmaktadır.

Şinasi Yurtsever/ Hilmi Kazmıkçı

Nam-ı diğer "Büyük Hilmi". Mahallenin cimri zenginidir. Birçok alanda yatırım yapmıştır. Fırsat görünce dayanamaz. Feyyza'nın çalıştığı müzikholünde sahibidir. Eşini üç kere aldatmıştır ve boşanmıştır. Bir çocuk babasıdır.

Ayşe Kökçü/ Hamiyet Özdemir

Metin, Ali ve Feyyza kardeşlerin annesidir. Çocuklarının kendisine ne kadar zarar olduğunu bilse de onlar için her şeyi göze alır.

Ali İhsan Varol/ Yiğit Tokerli

Patent şirketinin sahibidir. Metin ile Ali'ye yardım etmek istediği için babası tarafından mal varlığı elinden alınmıştır. Daha sonra eski düzenine kavuşmuştur. Dizi boyunca verilen bazı geri dönüşlerde (flashback) borla çalışan motoru Tahsin'le beraber yaptıklarını, ancak prototipin başarılı olamadığını görürüz.

İkincil Karakterler

Berfu Öngören/ Şükriye Duru

Ali'nin eski eşi, Eda'nın ablasıdır.

Sadık Gürbüz/ Şerif Hakikiözdemir

Metin ve Ali'nin 87 yaşındaki ustalarıdır. Alkol bağımlısıdır. Hayatın anlamını bulduğunu düşünmektedir. Önceden çok iyi ve çok dindar olan ama yaşlanınca insanlara kötülük yapmaktan zevk alan birisi olmuştur.

Ayhan Taş/ Sezai Yanlız

Nam-ı diğer "Sezai Usta". Oto tamircisidir. Dişlerinin arasına 60 tane kürdan sokma rekoru vardır. Söylenilene göre işinde en iyi ve en usta oto tamiricisidir.

Korhan Herduran/ Oğuzhan

Muhasebecidir.Ali ve Metin'in de muhasebesini yapmaktadır. Buna rağmen çok az para kazandığı için çok fazla parayı görünce bayılır.

Cemil Şahin/ Kartal

Feyyza'nın işlettiği petrol ofisinde çalışmıştır. Daha sonra müzikhole transfer etmiştir. Yaptığı işleri becerememektedir. Lakabı "Pompacı Kartal"dır. Mahallenin mafyasının aşık olduğu Feyyza'nın arkadaşına aşıktır. Bu yüzden mafya ile başı derttedir.

Fulden Akyürek/ Derya

Hilmi'nin eski eşidir. Hilmi tarafından üç kere aldatılmıştır. Bir çocuk annesidir.

Kadir Polatçı/ Deniz (1,5 Adana)

Feyyza'nın hoşlandığı kişidir. Kartal'ın kankasıdır. Feyyza'dan hoşlanmaktadır ama açıklayamaz. 15. bölümde Feyyza'yı kıskandırmak için Feyyza'nın arkadaşı Neşe ile çıkmaya başlamıştır. 23.bölümde Feyyza'ya aşık olduğunu söylemiştir.

Tuncay Beyazıt/ Turgut

Mahallenin çilingiridir. Tipik bir esnaf olmasının yanında, birisi kendisine bağırınca gelişine tokadı yapıştırmak gibi bir huyu vardır.

Emrah Kaman/ Emrah(Emre)

Eda'nın eski sevgilisi, Metin'in düşmanıdır. 2. Sezonda ise Metin ile Dost olmaya başlamışlardır. Aynı zamanda dizinin yazarlarındandır. Sivas Divriğilidir.

Ahmet Dursun/ Halil Yanlız

Sezai'nin hafif aptal ve sesini tamamen kendinden aldığı oğludur

Canan Karanlık/ Mabude Yanlız

Sezai'nin eşi, Halil'in annesidir. Sezai'nin söylediğine bakılırsa aslında diş hekimidir. Ancak evlenince Sezai'nin dişlerini görüp mesleğine küsmüş ve diş hekimliğini bırakmıştır.

Ahmet Arslan/ Sinan

Sezai'nin çırağıdır. Kendisinden yaşça büyük olan Feyyza'dan hoşlanmaktadır.

Tarık Bayrak/ Tarık

Turgut'un çırağıdır. O da kendisinden yaşça büyük olan Feyyza'dan hoşlanmaktadır.

Erdal Tosun/ Recai

Sezai'nin görgüsüz kardeşidir. 23. bölümde diziye dahil olmuştur

Barış Yıldız/ Barış

Mahallenin bir türlü organize olamayan mafyasının lideridir. Feyyza'nın arkadaşı Aysel'e aşıktır.

Alper Kadayıfçı/ Cem

Mahallenin bir türlü organize olamayan mafyasının üyesidir. O da Feyyza'nın arkadaşına aşıktır.

Samet Gürsel/ Onay

Mahallenin bir türlü organize olamayan mafyasının üyesidir. O da Feyyza'nın arkadaşına aşıktır.

Ali Akdal/ Hüseyin

Mahallenin bir türlü organize olamayan mafyasının üyesidir. Feyyza'nın arkadaşına aşık olmayan tek üyedir. Ama Feyyza'nın arkadaşı 20. bölümde ona aşık olmuştur.

Buket Aslan/ Neşe

Feyyza'nın arkadaşıdır. Deniz, 15. Bölümde Feyyza'yı kıskandırmak için kendisi ile çıkmaya başlamıştır. 35. (Final) Bölümde ise Oğuzhan ile Evlidir