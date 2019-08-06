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Kardeş şehir Gangneung'dan Başkan Altay'a ziyaret

Konya'nın kardeş şehri, Güney Kore'nin Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

06.08.2019 12:52 Kardeş şehir Gangneung'dan Başkan Altay'a ziyaret
Konya'nın kardeş şehri, Güney Kore'nin Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya'nın tarihi dokusundan etkilendiğini belirten Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun, "Konya, Türkiye'nin en verimli bölgesi, insanın kalbi gibi. Konya'yı çok seviyorum. Çatalhöyük'ü gezdik, çok etkilendim. Kardeş iki şehrin ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Güney Kore'ye Türkiye'nin büyük bir sevgisi olduğunu belirterek, kardeş şehir Gangneung ile ilişkileri daha fazla artırmayı arzu ettiklerini, ziyaretin buna büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Altay, Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun'e günün anısına Mevsnevi hediye etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Güney Kore, Konya, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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