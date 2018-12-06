Kardeş Ülke Azerbaycan'a Sağlık Köprüsü

Kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması vizyonu ile yola çıkan Bayındır Sağlık Grubu, Türkiye'de sağlık turizmini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık turizmine her daim destek veren Bayındır Sağlık Grubu, Türkiye'ye gelen yabancı hasta sıralamasında ilk 4 ülke arasında yer alan kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açtığı ofis ile hizmet vermeye başladı. TC. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker, TC. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden Mehmed Aliyev ve TC. Bakü Büyükelçiliği Gümrük Müşaviri Eser Çengel'in katıldığı açılış yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de sağlık hizmeti almak isteyen Azeri hastalara tüm yönleriyle etkin bir tanıtımın yapılacağı ofiste aynı zamanda hastanın Türkiye'ye geliş organizasyonundan tedavi sonrası gerekli tıbbi kontrollerin yapılması ve hasta memnuniyeti takibine kadar birçok alanda destek sağlanacak.

"SAĞLIK TURİZMİNE KATKI"

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu'nun, uzun yıllardır sağlık turizminin sıhhatli, güvenilir ve katma değerli gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, "Türkiye sağlık turizminin parlayan yıldızı... Ülkemiz her ne kadar sağlık turizmi potansiyeline sahip olsa da yabancı hastalarla koordinasyonun sağlanması ve hastaların doğru bilgilendirilmesi açısından tanıtım çalışmalarının yapılması da ayrıca gereklilik arz ediyor. Bakü ofisimiz ile ülkemizin sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımına katkı sağlamak bizim için ayrı bir kıvanç vesilesi.Bayındır Sağlık Grubu olarak sağlık turizmi alanında yıllardan bu yana olan tecrübemiz ve modern tıbbı yakından takip eden ihtisaslaşmış nitelikli kadrolarımızla hizmet vermekteyiz. Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de faaliyet geçirdiğimiz ofisimizle de sunduğumuz bu kaliteli hizmete erişimin kolaylaşacağı bir köprü kurmuş olduk. İki ülke arasında var olan dostane ilişkileri sağlık alanındaki birlikteliklerimiz ile bir adım daha ileriye taşıyacağını ve sağlık turizmine katkı sağlayacağına inandığımız ofisimizde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.