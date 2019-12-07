Haberler » Güncel » Kardeşeli'nden Anadolu'da 101 köye 101 Anaokulu projesi - Haber

Kardeşeli'nden Anadolu'da 101 köye 101 Anaokulu projesi

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, köylerinde okul olmayan çocuklar için hazırladığı proje ile 101 köye 101 anaokulu kampanyasını duyurdu.

07.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:04Kardeşeli'nden Anadolu'da 101 köye 101 Anaokulu projesi
Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, köylerinde okul olmayan çocuklar için hazırladığı proje ile 101 köye 101 anaokulu kampanyasını duyurdu.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, köylerinde okul olmayan çocuklar için hazırladığı proje ile 101 köye 101 anaokulu kampanyasını duyurdu. Proje kapsamında çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlayarak, hem kendisi hem de ailesi için geleceğe yatırım yapılması hedeflenirken, proje ile anaokulu olmayan köy kalmaması hedefleniyor.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; "Ülkemizde ya da dünyanın birçok bölgesinde çocuklar bulundukları yerlerde anaokulu olmadığından eğitim hayatlarına başlayamıyorlar. Oysa ana okulları çocukları eğitime hazırlamaktadır. Köylerinde anaokulu olmayan yerlerde aileler çocuklarını kilometrelerce uzakta olan ana okullarına götürmek için mücadele etmektedirler. İmkanı olmayan aileler ise çocukların eğitime ilk adım olan anaokuluna çocuklarını götürememekte. Yoksul ailelerin, yetimlerin ve öksüz çocukların da anaokulunda eğitim hakkı vardır. Yapılacak bağışlar ile Anadolu'da 101 köye 101 anaokulu projesi gerçekleşecek ve çocuklar eğitim hayatına dair ilk adım atılmış olacaktır. Köylerde yaşayan insanların okul yaptırmaya güçleri yetmemektedir. Eğitime katkı sağlamak isteyenler Kardeşeli Yardım Derneği aracılığı ile bağışta bulunabilmektedirler. Yapılacak yardımlar sayesinde çocuklar anaokullarına kavuşabilir. Anadolu'da 101 köye 101 anaokulu kampanyası çocukların eğitime atacakları ilk adım için büyük katkı sağlayacak" dedi.

Anadolu'da bir ana sınıfının maliyetinin 14 bin 750 TL olduğu belirtilirken bağışların kardeseli.org.tr sitesinden online olarak veya banka yoluyla EFT veya havale yoluyla da yapılabileceği bildirildi. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:12 Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de - Haber
10:11 Milas'ta 36 işçi zehirleme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
10:11 Şehit polis Alaattin Özdemir için tören düzenlendi - Haber
10:11 KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü - Haber
10:10 Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
23:05 Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
7.12.2019 10:17:43