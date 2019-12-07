Kardeşeli'nden Anadolu'da 101 köye 101 Anaokulu projesi

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, köylerinde okul olmayan çocuklar için hazırladığı proje ile 101 köye 101 anaokulu kampanyasını duyurdu.



Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, köylerinde okul olmayan çocuklar için hazırladığı proje ile 101 köye 101 anaokulu kampanyasını duyurdu. Proje kapsamında çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlayarak, hem kendisi hem de ailesi için geleceğe yatırım yapılması hedeflenirken, proje ile anaokulu olmayan köy kalmaması hedefleniyor.



Kardeşeli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; "Ülkemizde ya da dünyanın birçok bölgesinde çocuklar bulundukları yerlerde anaokulu olmadığından eğitim hayatlarına başlayamıyorlar. Oysa ana okulları çocukları eğitime hazırlamaktadır. Köylerinde anaokulu olmayan yerlerde aileler çocuklarını kilometrelerce uzakta olan ana okullarına götürmek için mücadele etmektedirler. İmkanı olmayan aileler ise çocukların eğitime ilk adım olan anaokuluna çocuklarını götürememekte. Yoksul ailelerin, yetimlerin ve öksüz çocukların da anaokulunda eğitim hakkı vardır. Yapılacak bağışlar ile Anadolu'da 101 köye 101 anaokulu projesi gerçekleşecek ve çocuklar eğitim hayatına dair ilk adım atılmış olacaktır. Köylerde yaşayan insanların okul yaptırmaya güçleri yetmemektedir. Eğitime katkı sağlamak isteyenler Kardeşeli Yardım Derneği aracılığı ile bağışta bulunabilmektedirler. Yapılacak yardımlar sayesinde çocuklar anaokullarına kavuşabilir. Anadolu'da 101 köye 101 anaokulu kampanyası çocukların eğitime atacakları ilk adım için büyük katkı sağlayacak" dedi.



Anadolu'da bir ana sınıfının maliyetinin 14 bin 750 TL olduğu belirtilirken bağışların kardeseli.org.tr sitesinden online olarak veya banka yoluyla EFT veya havale yoluyla da yapılabileceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA