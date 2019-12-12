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kardeşi boğazlarını keserek öldüren eski sevgiliye çifte müebbet istemi

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki evlerinde, eski sevgilisi Sibel Dudaklı (45) ile kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı (37), boğazlarını keserek öldüren Murat Altıok (38) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan çifte müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:16kardeşi boğazlarını keserek öldüren eski sevgiliye çifte müebbet istemi

BURSA'nın ilçesindeki evlerinde, eski sevgilisi Sibel Dudaklı (45) ile kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı (37), boğazlarını keserek öldüren Murat Altıok (38) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan çifte müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kardeşleri öldürdüğünü itiraf eden Altıok, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak Hakan Apartmanı'nda yaşayan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı, geçen 19 Ocak'ta evlerinde ölü bulundu. Komşuları, kardeşleri uzun süre göremeyince kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine de Sibel Dudaklı'nın oğlu Eray Oğuz'u aradı. Oğuz, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

BARIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Çifte cinayetin ardından başlatılan soruşturmada katil zanlısının Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi Murat Altıok olduğu belirlendi. Altıok, Çanakkale'de yakalanarak, Bursa'ya getirildi. Altıok, polisteki sorgusunda eski sevgilisi Sibel Dudaklı ile barışmak için eve geldiğini, çıkan tartışmada cinnet getirip 2 kardeşi boğazlarını keserek, öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen Altıok, tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

ÇİFTE MÜEBBET İSTENDİ

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Murat Altıok hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianame, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Tutuklu Altıok, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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