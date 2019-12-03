Haberler » Ekonomi » 'Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında - Ekonomi

'Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ,sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle hayata dokunuyor.

03.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:04'Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ,sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle hayata dokunuyor. Şirket, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdiği 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yıl 7.sini gerçekleştirirken ilk durağı 'nın Mustafakemalpaşa ilçesi oldu. Sincan Sarnıç İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Yastıkçıoğlu, Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Erkan Türel ile Sincan Sarnıç Mahalle Muhtarı Menderes Özen de miniklerin sevincine ortak oldu.

6 yılda 6 bin gülümseme

Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Toplululuğu öğrencilerinin de gönüllü olarak yer aldığı projede miniklerin yüzleri boyanırken,çeşitli oyunlar oynandı. Kardeşim Üşümesin projesini yalnızca hizmet bölgesinde değil ihtiyaç duyulan diğer şehirlerde de hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, "Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu proje ile 6 yılda 6 bin mont dağıttık. Sosyal sorumluluklarımızı sadece kendi hizmet bölgemizde değil ihtiyaç sahibi olan diğer bölgelerde de hayata geçiriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Kardeşim Üşümesin ile miniklerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Limak Holding, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:40 Honda Civic ve CR-V'de yılın son kampanyası - Ekonomi
09:37 Antalya BB 2020 bütçesi 3.5 milyar - Ekonomi
09:36 VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Ekonomi
09:31 Uğur'dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik - Ekonomi
09:27 “3. çeyrek büyüme rakamları moral oldu” - Ekonomi
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Ekonomi
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 09:42:14