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"Kardeşim Üşümesin" gülümsetmeye devam ediyor

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yedi yıldır sürdürdüğü "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında bu kez Çanakkale'nin Biga İlçesi'ndeki çocukların yüzünü güldürdü.

14.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:51
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yedi yıldır sürdürdüğü "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında bu kez 'nin İlçesi'ndeki çocukların yüzünü güldürdü.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi okullara yardım elini uzatmaya devam ediyor. UEDAŞ sürdürülebilir sosyal sorumluluk alanında "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan Kozçeşme İlkokulu'ndaki miniklerin ihtiyaçları karşılandı.

Öğrencilere mont, bere, atkı ve eldivenlerin tek tek giydirildiği etkinliğe Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Tunç Özdemir ve UEDAŞ Biga İşletme Müdürü Sami Kösehaliloğlu da katıldı.

Öğrencileri kendi elleriyle giydirerek, onların sevinçlerine ortak olan Özdemir ve Kösehaliloğlu, çocuklarla uzun uzun sohbet etti. - ÇANAKKALE

Biga İlçesi, Çanakkale, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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