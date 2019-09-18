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Hatay'da 3 kişinin öldürüldüğü aile katliamının arkasından kız meselesi çıktı

Hatay'da cinnet getirip pompalı tüfekle ev basan ve 3 kişiyi öldüren şahsın, kardeşine istediği kızın verilmediği ve kızın başkasıyla nişanlandığı için cinayetleri işlediği ortaya çıktı.

18.09.2019 13:25

Hatay'da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen N.D., pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.D., kuzeni Bilem Doğru'yu (23) erkek kardeşine istedi. Ailenin kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandı. Daha sonra kuzeninin ailesinin Bilem Doğru'yu bir başkasına nişanladıklarını öğrenen ağabey N.D., düğüne bir hafta kala ailenin evini damadın ailesi ile beraber otururlarken bastı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Önce evin arka penceresinden pompalı tüfekle eve arka arkaya ateş eden N.D., daha sonra da evin giriş kısmından duvara arka arkaya ateş etti. Olayda, Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru (33), nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) hayatını kaybetti.

Bilem Doğru-Mahmut Şaban Afsal

OLAYIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ağır yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dehşet saçan N.D.'nin olay sonrası kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis, arama çalışmalarına devam ediyor.

İşte olay yerinden kareler;

Hatay'da 3 kişinin öldürüldüğü aile katliamının arkasından kız meselesi çıktı

Karaali, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(10)
KABAHAT YA DA SUÇ KİMİN:BU ZİHNİYETLE ERKEK ÇOCUK BÜYÜTEN TÜM BABA VE ANNELERİN SUÇUDUR. AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR DOĞDUĞU ANDAN İTİBAREN KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ ÖĞRETEN ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARI BÖYLE OLMAZ. FITRATINDAN OLANLAR DA 3 Ü 5 GEÇMEZ. EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM AMA HANGİ EĞİTİM 0-6 YAŞ. ANCAK ANA BABA EĞİTİLMİŞ Mİ Kİ ÇOCUĞUNU EĞİTSİN. 400 SENE LAZIM AKIL BALİG OLMAMIZ İÇİN. OLAN ÖLENLERE OLDU.
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AZER:BIREYSEL SILAHLANMA ESITTIR PKK
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CİHAN CİHAN:CENNETIN NERDE OLDUGUNU BILMIYORUM AMA CEHENNEMIN TURKIYE OLDUGUNA INANDIM BU NE YAA HERGUN CINAYET HERGUN CINAYET
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TXX:cidden bazı haberlere şaşkınlıkla bakıyorum. tamam insan bilgisiz cahil hırslı olabilir de bukadar körkütük kara cahillik nedir yaaa. bir o kız senin için hayırlı olmayacaktı belki iki ailenin ne sucu var kız seni istememiş demekki istese senle evlenirdi. üç onca kişiyi vurdun taradın da nooldu şimdi ya biraz aklı selim olun öldürmeyin yasatın burası ımtihan dünyası aldanmayın eyy romalılar size söylüyorum:)))
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DOĞRUCU DAVUD:western filmi izlemeye gerek yok. ortalık gringodan geçilmiyor
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EROL MEHMET YILDIZ:Namert köpek. Zorla güzellik olur mu? N. D. ne kardeşim? Yazın ismini her yerde aransın namussuz.
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KAMU:Evet. Şerefsizin adı soyadını niye yazmıyorlar. Belki biri görür okur şikayet eder.
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Kardeşiyin istediği kız kardeşi hakkında hayırlımı idi ah aptal ah. keşke gönlümüzde olan hakkımızda hayırlıyse olsun deseydin. kardeşin evlenir ev park çocuk çoluk sahibi olur. sende dari mihnette en güzel yılların çürütür gidersin. belkide senin için bundada bir hayır vardır bilemezsin. bir hiç uğruna 3 canı katlettiğine göre yarın ne yapacan kim bilir
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AZER:bireysel silaylanmaya hayir campanyasi baslatilmasi gerek butur olaylar ve insanlarin canina kastedensuclara olum cezasi getirilmeli yoksa abdnen farkimiolmaz ayni koboylar gibi bizdede ata sozu olan at avrat silah
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DASO:Allah akil fikir versin, cahil bir canavar.
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