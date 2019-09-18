Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı Hatay'da kuzeni ile ağabeyini ve nişanlısını öldüren zanlı kayıplara karıştıHATAY - Hatay'da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı.

18.09.2019 17:40
Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'da kuzeni ile ağabeyini ve nişanlısını öldüren zanlı kayıplara karıştı
HATAY - Hatay'da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
Olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.D., kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ailenin kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandı. Daha sonra kuzeninin ailesinin Bilem Doğru'yu bir başkasına nişanladıklarını öğrenen ağabey N.D., düğüne bir hafta kala ailenin evini damadın ailesi ile beraber otururlarken bastı. Önce evin arka penceresinden pompalı tüfekle eve arka arkaya ateş eden N.D., daha sonra da evin giriş kısmından duvara arka arkaya ateş etti. Olayda, Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru (33), nişanlısı Mahmut Şaban Afsal hayatını kaybetti. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ağır yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dehşet saçan N.D.'nin olay sonrası kayıplara karıştığı öğrenildi.
Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:40 Hafif ticari araç takla attı metrelerce sürüklendi
22:39 Sivas'ta işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 ağır yaralı
22:27 Yozgat'ta otomobiller çarpıştı: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı
22:25 Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
22:22 Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndü
22:17 Yüzüne siyah madde dökülüp tehdit edilen iş kadınının isyanı
22:15 Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralı